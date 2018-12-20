Відповідальність — із 24 травня наступного року

Умови і порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, регулюється розділом XII Митного кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з частиною п’ятою статті 380 згаданого кодексу тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли їх в Україну для особистих потреб.

Ці транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Відповідно ж до частини четвертої статті 469 передача транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України, у володіння, користування або розпорядження особам, які безпосередньо їх не ввозили на митну територію України, за винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області