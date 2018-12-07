Відразу за лідерами

У два перші зимові дні в залі ігрових видів спорту Тернопільського національного економічного університету тривали баталії чоловічого чемпіонату України з волейболу у вищій лізі. Місцева команда «ДСО-ТНЕУ» на пару із житомирськими «Житичами» помірялися силами з луцьким «Олюртрансом» і «Спартаком» зі Сваляви на Закарпатті.

Два поєдинки третього туру склалися загалом успішно для підопічних Михайла Туркули. Хоча дебютну перемогу над непоступливим «Олюртрансом» удалося здобути ціною неймовірних зусиль на тай-брейку п’ятої партії. Суперники двічі виходили вперед (31:29, 25:21), і двічі господарі майданчика їх наздоганяли — 25:15, 25:22. Утім сили в суперників виявилися не безмежними, тож у п’ятому сеті, як і в другому, перевага «ДСО-ТНЕУ» сумнівів не викликала — 15:9.

Як і в зустрічі тернопільських волейболістів з одним з аутсайдерів турніру, «Спартаком». Гості хіба в першому сеті намагалися діяти на рівних — 27:25 на користь «ДСО-ТНЕУ». У двох же наступних Назар Семотюк із партнерами почувалися куди впевненіше — 25:23, 25:17.

Двічі обіграли цих же суперників і «Житичі». Так само «на сухо» здолали «Спартак», а «Олюртранс» перемогли з рахунком 3:1. Після трьох турів «ДСО-ТНЕУ» посідає четверте місце в турнірі чотирнадцяти команд: п’ять перемог у семи зустрічах. Попереду «Новатор-2-Прикордонник» із Хмельницького, який виграв усі сім поєдинків, уже згадані «Житичі» (одна поразка) і харківський «Локомотив», який не зазнав невдач у шістьох зустрічах.

У четвертому турі, матчі якого відбудуться 22—23 грудня, «ДСО-ТНЕУ» і «Житичі» поміряються силами з одеським «Політехніком». А ось інша команда, «Агро-Спорт» із Херсонщини, знялася з чемпіонату, так і не провівши жодної зустрічі.

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