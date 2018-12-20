Визначаємо платників податку за воду

Відповідно до пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води є, зокрема, первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів. Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Згідно з частиною першою статті 48 Водного кодексу України спеціальне водокористування — це, зокрема, забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води.

Абзацом дванадцятим частини третьої статті 48 Водного кодексу встановлено, що не належать до спеціального водокористування забір та/або використання води в об’ємі до п’яти кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води.

Пунктом 5 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2012 року за номером 963, встановлено, що водокористувачі облаштовують артезіанські свердловини, що експлуатуються, засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, які пройшли в установленому законодавством порядку державну метрологічну атестацію або повірку в спеціалізованих лабораторіях підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних випробувань або повірок.

Обов’язок платника рентної плати виникає в суб’єктів господарювання, що ідентифікуються як первинні водокористувачі — суб’єкти, ключовою ознакою яких є наявність водозабірних споруд і відповідного обладнання для забору води (частина третя статті 42 Водного кодексу), а також наявність відповідного дозволу на спеціальне водокористування (частина перша статті 49 Водного кодексу), яким надано право провадження господарської діяльності зі спеціального водокористування шляхом забору води.

Отож, якщо суб’єкт господарювання не має дозволу на спеціальне водокористування та видобуває підземну воду в обсязі до п’яти кубічних метрів на добу, то він не є платником рентної плати і не подає розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до податкової декларації з рентної плати).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області