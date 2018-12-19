Який же фінал без «Галичанки»

Наприкінці минулого тижня в спортивному комплексі Тернопільського національного економічного університету визначилися два з чотирьох учасників фінального турніру Кубка України з волейболу серед жіночих команд. Разом із «Галичанкою-ТНЕУ-Гадз» за омріяні путівки в другому раунді змагань сперечалися хмельницький «Новатор», запорізька «Орбіта» і команда Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту, яка виступає у вищій лізі вітчизняного чемпіонату.

Підсумки баталій передусім покращили настрій як самих волейболісток «Галичанки», так і їхніх прихильників, вельми розчарованих не надто вдалим виступом улюблениць у суперлізі. Дві впевнені перемоги в трьох партіях над «Новатором» і нижчим за рангом колективом дозволили виконати головне завдання ще перед завершальною зустріччю з «Орбітою». Причому перед стартовим двобоєм на глядачів очікував сюрприз: у складі господарок на майданчик вийшла ветеран тернопільського волейболу, 39-річна Ксенія Дідух. У перших двох сетах колишня, а віднедавна і нинішня волейболістка «Галичанки» намагалася максимально допомогти партнеркам по команді, більшість з яких за віком годяться їй у доньки. Однак, підвернувши в одному з ігрових епізодів ногу, змушена була достроково залишити майданчик.

У той же час принципова зустріч з «Орбітою», яка також достроково вийшла до фіналу, засвідчила, що підопічним Віктора Туркули, без сумніву, є ще над чим працювати. Завершивши два стартові сети з рахунком 25:21 на свою користь, дотиснути, так би мовити, суперниць у третьому не змогли — 26:28. Не вистачило дівчатам психологічної стійкості, аби виграти поєдинок, і в четвертій партії (18:25), і на тай-брейку п’ятої — 9:15.

Натомість у Луцьку, де змагався інший квартет, путівки до фіналу завоювали южненський «Хімік» і місцева «Волинь», які також упевнено довели свою перевагу над рівненською «Регіною» і житомирським «Поліссям». Вирішальні баталії за почесний трофей відбудуться вже в лютому 2019 року.

На фото: в атаці Олександра МІЛЕНКО.

Фото із сайту Федерації волейболу України