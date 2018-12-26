Закон сполучених посудин: підвищили зарплату — наповнили місцеві скарбниці

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Працівники територіальних органів ДФС спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці.

У 2018 році на засіданнях комісій заслухано керівників 267 підприємств та організацій, де заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Результати не забарилися — 252 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 872,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та один мільйон 56,8 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Роз’яснювальна робота проведена також на інших 613 підприємствах та організаціях області. Після спілкування 586 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджетів надійшло 7 мільйонів 974 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб і 9 мільйонів 534,1 тисячі гривень єдиного внеску.

Відомості щодо суб’єктів господарювання, які виплачували працівникам заробітну плату нижче мінімальної, надано Управлінню держпраці в області, Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації, головному управлінню Пенсійного фонду України в Тернопільській області та головам об’єднаних територіальних громад, сільських селищних і міських рад.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області