Зменшують податкові борги

Протягом січня-листопада 2018 року 785 юридичних осіб, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його в абсолютному значенні на загальну суму 41,3 мільйона гривень. Із них 563 суб’єкти господарювання віддали заборговане в повному обсязі на суму 21,8 мільйона.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. Він також зазначив, що за рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 43,1 мільйона гривень, з яких 33,6 мільйона — до державної казни.

— Для того, аби отримати дозволи на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів юридичних осіб, фахівці управління погашення боргу фіскальної служби в області зверталися до суду, — розповів Ігор Юлійович. — У січні-листопаді цього року подано 142 звернення до суду на суму податкового боргу 60,5 мільйона гривень. Задоволено 79 звернень на суму 31,9 мільйона. Це на 21 звернення і на 4,2 мільйона гривень більше, ніж торік.

Протягом січня-листопада, аби накласти стягнення на активи фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, до суду було направлено 163 позови на суму податкового боргу в шість мільйоні гривень. До зведеного бюджету також надійшло 642 тисячі гривень за рахунок реалізації безхазяйного майна. До державної казни сплачено 169 тисяч, а місцеві бюджети отримали 473 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області