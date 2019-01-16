Актуальні теми запитів публічної інформації

Торік до територіальних органів ДФС у Тернопільській області надійшло 75 інформаційних запитів. На 18 більше, ніж у 2017 році.

Більшість заяв надійшло електронними засобами зв’язку — 44. Поштою ж надіслана 31 заява. Значна частина запитів є зверненнями від громадян — 35 заяв. Від юридичних осіб надійшло 25 запитів, від представників засобів масової інформації — 11 заяв, від об’єднання громадян без статусу юридичної особи — 3 запити. Отримано також запит від інших органів виконавчої влади як розпорядників інформації.

У своїх запитах на інформацію заявники насамперед цікавляться доходами та сплаченими сумами податків суб’єктів господарювання, наявністю податкового боргу, поданням звітності, використанням реєстраторів електронних систем у громадському транспорті суб’єктами підприємницької діяльності, наданням інформації про наявність найманих працівників у приватних підприємців, роботою комісій ГУ ДФС в області, нелегальними автозаправними станціями.

За результатами розгляду запитів фахівцями органів ДФС області задоволено 55 заяв, на які надано вичерпні відповіді. На 17 запитів надано відмови в наданні інформації. Ще 3 заяви надіслано належному розпоряднику інформації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області