Боргів поменшало

Завдяки погашенню податкового боргу торік до зведеного бюджету надійшло 47,6 мільйона гривень. У тому числі в грудні — 4,5 мільйона.

Завдяки проведеним дієвим заходам податковий борг до зведеного бюджету по 782 юридичних особах в абсолютному значенні зменшено на 45,9 мільйона гривень. У тому числі в повному обсязі — по 572 суб’єктах господарювання на суму 25,9 мільйона.

Також торік подано 168 звернень до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів юридичних осіб на суму податкового боргу 74,5 мільйона гривень. Тоді як у 2017 році — 112 позовів на 52,5 мільйона. Причому задоволено 113 звернень на суму 40,8 мільйона (у 2017 році — 76 позовів на суму 31,5 мільйона). Направлено до суду і 178 позовів на суму податкового боргу 7 мільйонів гривень щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби.

Внаслідок реалізації безхазяйного майна впродовж 2018 року до зведеного бюджету надійшло 702,3 тисячі гривень. Зокрема в грудні — 60,7 тисячі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області