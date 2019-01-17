Чим цікавляться платники податків

Упродовж 2018 року до органів головного управління ДФС у Тернопільській області надійшло 121 письмове звернення від 251-ї особи, в тому числі п’ять колективних звернень Це на шість звернень менше, ніж у 2017 році.

Із отриманих звернень надійшло 115 заяв та 6 скарг. Більшість письмових звернень надійшло до головного управління ДФС в області — 74. Заявники також верталися письмово і до Тернопільського управління (24) і Тернопільської митниці ДФС — 19 звернень. По двоє звернень надійшло до Кременецького та Чортківського управлінь.

Письмово до органів ДФС області звернулися 226 громадян, соціальний стан яких не визначено, чотирнадцять працівників фіскальних органів, по троє пенсіонерів і робітників, два підприємці, а також учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветеран праці, селянин, служитель релігійної організації та журналіст.

За тематикою найбільше звернень надійшло з інформуванням про ухилення від сплати податків — 32 звернення (33,7 відсотка). Цікавилися заявники також особливостями контрольно-перевірочної роботи — 17 звернень (17,9 відсотка), реєстраційними номерами облікової картки платника податків — 8 звернень (8,4 відсотка), адмініструванням місцевих податків — 7 звернень (7,3 відсотка) і загальнодержавних податків — 11 звернень (11,6 відсотка), єдиного соціального внеску — 5 звернень (5,2 відсотка). По дві заяви надійшло щодо подання податкової звітності, реструктуризації податкового боргу, порушення митних правил, роз’яснення з питань податкового законодавства. В своїх зверненнях заявники також порушували питання оподаткування доходів підприємницької діяльності, реєстрації та обліку платників, безпідставної заборгованості щодо сплати податків тощо.

Із отриманих письмових звернень уже розглянуто 113 заяв. Ще 8 — на виконанні, оскільки термін розгляду не настав.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області