Добра традиція

В очолюваній Олександром Куриляком Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту вже стало доброю традицією проводити наприкінці календарного року першість навчального закладу з легкої атлетики в приміщенні. І, знову ж таки, за традицією за нагороди і солодкі призи від Діда Мороза в манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка змагалися не старші тринадцяти років юнаки і дівчата.

Початківці, а також їхні старші товариші, на кращих з яких невдовзі очікують дебютні старти на офіційних всеукраїнських змаганнях, продемонстрували свою майстерність у бігові на 30, 60, 200 і 300 метрів, стрибках у довжину, штовханні ядра і в спортивній ходьбі. Після завершення змагань в останній із цих дисциплін «королеви спорту» триразова учасниця Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу Віра Зозуля щиро привітала з перемогою найшвидших своїх підопічних — найстаршу Любов Губанову, а також Софію Крячкову і Катерину Зайлабутдінову.

У решті ж із згаданих за своїх вихованців пристрасно переживали інші наставники — Назарій і Софія Рибії, Олена Клименко, Микола Ситарчук, Наталія Гавронська, Олег Данилюк, Вікторія Ніконенко, Василь Яковів та Іван Панасюк. Того чи іншого з них перемогами в спринтах порадували Іларія Цюприк, Сніжана Лаврик, Каріна Жінчишин, Ренат Стемковський, Дмитро Самро, Денис Сметана, в стрибках у довжину — знову ж таки Іларія Цюприк, Софія Жінчишин і Вікторія Бондарук, Валентин Фурсик і Дмитро Чайковський, у штовханні ядра — Ангеліна Кацолап, Артур Пінь, Павло Демків.

Нарешті підсумки забігів на 200 і 300 метрів допомогли вдруге піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани Вікторії Бондарук, Софії Жінчишин і Ренатові Стемковському. В інших же вікових групах тріумфували Дмитро Васильєв, Уляна Тихоненко іі Олексій Яремчук.

А. ЯЦИНА.

Фото з архіву навчального спортивного закладу