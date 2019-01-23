Другий всеукраїнський і мистецький

За ініціативи Національного університету Державної фіскальної служби України в січні–лютому 2019 року для учнів 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у головному управлінні ДФС у Тернопільській області проводиться перший відбірковий етап другого всеукраїнського мистецького конкурсу «Податкова абетка». А для учнів 5—9-х класів — аналогічний конкурс на тему «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи».

Їхньою метою є популяризація податкової і митної грамотності, сприяння творчому підходу до виховання і формування в дітей свідомого ставлення до сплати податків. На конкурс приймаються роботи у форматі А2—А4, а також сюжетні композиції, виконані за допомогою аплікації, колажу, вишивки, в’язання, батику, бісероплетіння, випалювання, художньої різьби, чеканки, ліплення, вітражу тощо.

Конкурсні роботи можуть бути підготовлені до експонування — укомплектовані паспарту, підрамником, рамкою. Відповідно до положення не прийматимуться роботи дітей працівників органів ДФС. Конкурс проводитиметься в два етапи. Перший — у січні-лютому на регіональному рівні. Другий — у березні цього року в Національному університету ДФС України.

Творчі роботи необхідно надсилати до 22 лютого на адресу головного управління ДФС у Тернопільській області: м. Тернопіль, вул. Білецька,1, к. 1002.

Детальнішу інформацію про проведення конкурсу можна отримати за телефоном (0352)43-46-01 (контактна особа — Наталя Сорока) або на сайті університету за посиланням www.nusta.edu.ua.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області