Із надією на нові успіхи

Уже менше ніж за годину сьогодні в німецькому Оберхофі жіночим спринтом розпочнеться четвертий етап Кубка світу з біатлону. Від першого в новому році старту прихильники найпопулярнішого в нашій країні зимового виду спорту, звісно, очікують прогресу в результатах своїх улюбленців.

Особливо з огляду на те, що після ледве не провального виступу співвітчизників в австрійському Хохфільцені на другому етапі, під час третього в чеському Новому Місті ті вже були цілком конкурентоздатними. Хоча жодному і не пощастило піднятися на п’єдестал пошани, шосте місце в гонці переслідування після дев’ятнадцятої позиції в спринті та заодно участь у квітковій церемонії нагородження нашого земляка Дмитра Підручного, без сумніву, заслуговує на повагу. Як і сьомі місця Віти Семеренко в спринті та її сестри Валентини — в гонці переслідування після старту з п’ятнадцятої позиції, завойованої на вже згаданому найкоротшому відрізку.

Загалом за новітньою українською традицією жінки знову виступили впевненіше за чоловіків. Після дебютних перегонів до числа п’ятнадцяти найкращих потрапили також ще дві наші землячки Олена Підгрушна з Анастасією Меркушиною, фінішувавши перед Валентиною Семеренко. А в персьюіті залікові бали набрали Анастасія Меркушина (22-га) і Віта Семеренко (31-ша).

Тож до гонки з масового старту, окрім Юлії Джими, яка завдяки тодішній позиції в загальному заліку відібралася до неї автоматично, змогли також потрапити всі четверо згаданих спортсменок. Зірок із неба, звісно, не нахапали, але виступили, так би мовити, в свою силу: вісімнадцятою фінішувала Олена Підгрушна, двадцятою — Юлія Джима, 23-ю — Анастасія Меркушина, 24-ю — Валентина Семеренко і останньою, але на 29-й позиції — Віта Семеренко. Всіх, до речі, зміг випередити Дмитро Підручний, в якого в чоловічому мас-старті — сімнадцяте місце. А ось його партнер Артем Прима, посівши 27 місце, не зміг зберегти позиції серед 25 найкращих у загальному заліку, дозволивши Дмитрові вже практично себе наздогнати — нині вони посідають відповідно 27 і 28 місця, випереджаючи, щоправда, ще одного нашого співвітчизника-ветерана Сергія Семенова, який поки що 36-й.

Виступи в Чехії вплинули і на позиції жіночої збірної. Причому нинішні місця в загальному заліку Кубка світу наочно продемонстрували їхні здобутки в Новому Місті. Вісімнадцята позиція в Олени Підгрушної, 23-тя — в Юлії Джими, 30-та і 31-ша — у Валентини Семеренко та Анастасії Меркушиної і лише 47-ма — у Віти Семеренко.

На жаль, капітан жіночої збірної Олена Підгрушна, як стало відомо напередодні, в Оберхофі виступити не зможе через хворобу. Тож у спринті та гонці переслідування її повинна замінити Юлія Журавок. А ось до складу квартету на другу в цьому сезоні естафету навряд чи потрапить. Усе-таки більш конкурентоздатними, мабуть, є сестри Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина. У чоловічій четвірці, до речі, теж можливі зміни. Разом із загаданими трьома лідерами до Німеччини вирушив не тільки Артем Тищенко, а й Руслан Ткаленко.

На фото: новорічно-різдвяні свята збірна України з біатлону зустріла в непоганому настрої. На жаль, Олена ПІДГРУШНА (друга зліва) старти в Оберхофі пропустить. Дмитро ПІДРУЧНИЙ — у центрі, Анастасія МЕРКУШИНА — друга справа.

Фото із сайту Федерації біатлону України