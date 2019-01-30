Мріють про європейський чемпіонат

Понад сто атлетів з усіх куточків нашої держави, а також команда з Молдови взяли участь у відкритому Всеукраїнському турнірі з боксу в Хмельницькому пам’яті видатного подільського тренера Євгена Кужельного. Про престижність змагань у місцевій ДЮСШ №2 «Авангард» свідчить хоча би та обставина, що вони відбулися вже вдев’ятнадцяте.

У двобоях із ровесниками якнайкраще проявили себе і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 49 кілограмів, не було рівних Тарасові Кордупелю. В своїх вагових категоріях другі місця завоювали Юлія Деденко і Назар Кордупель, третє — Каріна Вовк. А ще однією нашою землячкою, яка удостоїлася честі піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани, стала Олеся Крисюк із Тернопільської ОШВСМ. Дівчина довела свою перевагу над суперницями у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Тернопільські боксери тренуються під керівництвом Руслана Фірмана. Для них, як і для найсильніших їхніх конкурентів, всеукраїнський турнір став першим етапом відбору до цьогорічного молодіжного чемпіонату Європи.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального спортивного закладу