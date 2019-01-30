На канікулах не до відпочинку

Водночас із представниками ігрових видів юні вихованці відділення вільної боротьби Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту інтенсивно тренувалися і під час зимових канікул. Тренерсько-викладацький колектив учнівського спортивного закладу організував для них навчально-тренувальні збори під гаслом «Учнівські канікули в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка».

Наймолодші юнаки, якими опікуються Іван Лозинський і Василь Руденко, поряд із загальною фізичною підготовкою вивчали основи боротьби в партері, брали участь в ігрових заняттях з елементами єдиноборств. Натомість старші удосконалювали техніку боротьби в стійці. А майстер-клас із навчання техніки кидка через спину провів для них директор школи Олександр Куриляк.

Із Тернопільським національним педагогічним університетом спортивна школа плідно співпрацює ось уже другий рік. За підтримки ректора вишу Богдана Буяка юні борці мають змогу регулярно займатися в залі боротьби. Крім того, постійно проводять цікаві навчально-тренувальні заняття, різноманітні змагання, товариські матчеві зустрічі. Не залишаються осторонь і студенти факультету фізичного виховання. Допомагають в організації і суддівстві турнірів наймолодших, проведенні виховних заходів. І, звісно ж, проходять тренерську практику із вихованцями спортивної школи.

Віктор ШАНДРИГОСЬ,

інструктор-методист Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального спортивного закладу