Найчастіше зверталися підприємці

Упродовж 2018 року посадовими особами територіальних органів ДФС у Тернопільській області провели 85 особистих прийомів громадян, що на 48 більше, ніж у 2017 році. Перший заступник, заступники ГУ ДФС у Тернопільській області здійснили 22 прийоми, інші посадові особи головного управління — 53, начальник митниці — 9, один прийом провели інші посадові особи ДФС.

На особистих прийомах побувало 33 підприємці, стільки ж громадян іншої категорії (керівники/бухгалтери), 12 осіб, соціальний стан яких не визначено, по 2 безробітних та екс-працівників органів ДФС. Зверталися також пенсіонер, працівник бюджетної сфери, державний службовець. За результатами проведених особистих прийомів громадянам надано 85 усних роз’яснень.

Записатися на прийом до посадових осіб головного управління ДФС у Тернопільській області можна, зателефонувавши за номером (0352)43-46-33.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області