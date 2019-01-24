Найкращі спортсмени отримуватимуть стипендію міського голови Чорткова

Минулого тижня на черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради, яке провів міський голова Володимир Шматько, затверджено положення «Про порядок призначення стипендій чортківського міського голови за високі досягнення у галузі спорту». Таким чином члени виконкому зробили практичний крок для реалізації одного з пунктів раніше затвердженої на сесії міської ради «Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Чорткові на 2019—2021 роки», яка передбачає виплату стипендій і винагород провідним спортсменам — членам збірних області, України та їхнім тренерам.

За рахунок коштів міського бюджету стипендію в розмірі 1000 гривень на місяць призначатимуть членам збірних області й України з олімпійських видів спорту, а також переможцям і призерам всеукраїнських змагань з неолімпійських та національних видів спорту. Одноразову ж допомогу та відзнаку міської ради отримає і перший тренер атлета, який відкрив у дитини талант до того чи іншого виду спорту. Якщо, звісно, він є жителем Чорткова.

— Претендентів на призначення стипендій міського голови вистачає, — повідомив начальник профільного відділу управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Віктор Нагірний. — Федерації вже надіслали подання на членів юнацької збірної області із шахів Вікторію Прийдун і кандидата в майстри спорту Валентина Гульку, члена юнацької збірної України з баскетболу Владислава Ніколайчука, кандидата до цієї ж збірної Владислава Процьківа, члена збірної України з фрі-файту, чемпіона України Назара Петріва. Після належного опрацювання документів усім їм уже до кінця січня наказом управління освіти, молоді та спорту буде присвоєна стипендія міського голови.

І. МАДЗІЙ.

Фото із сайту Чортківської міської ради