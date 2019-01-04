Не забудьте задекларувати доходи!

Головне управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу на те, що з 1 січня 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 року. Деклараційна кампанія тривати до 1 травня цього року.

Не зайве нагадати, що громадяни, які торік отримували доходи від надання в оренду рухомого і нерухомого майна, продажу акцій чи інших цінних паперів, отримали спадок, подарунки, іноземні доходи та інші доходи, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та доходи від осіб, які не є податковими агентами, зобов’язані подати до органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області