Не забуваймо про рідних і близьких героїв

Напередодні Різдвяних свят начальник митного поста «Чортків» Тернопільської митниці ДФС Алла Гломба відвідала родину загиблого в АТО військовослужбовця Дениса Громового із Чортківщини. Майже п’ять років тому без сина залишилися батьки, без чоловіка — дружина, осиротіли двоє маленьких хлопчиків Максимко і Дмитрик…

У зону АТО Денис Громовий поїхав добровольцем. Був старшим оператором гранатомета, бійцем 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади. Загинув 26 серпня 2014 року неподалік Іловайська під час виходу з оточення. Тож спогади про нього були зрошені сльозами болю від втрати найближчої в світі людини. Під час зворушливої зустрічі рідні героя разом із гостями висловили сподівання на те, аби війна на Сході обов’язково припинилася і країна нарешті стала такою, за яку боровся Денис Горовий.

Спілкуючись із рідними полеглого захисника Вітчизни, Алла Віталіївна запевнила їх і в подальшій підтримці та у всілякому сприянні Тернопільською митницею ДФС. А Максима і Дмитра напередодні свята порадувала подарунками — солодощами, фруктами, теплим одягом, шкільним приладдям.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області