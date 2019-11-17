За порушення митних правил — штрафи

Упродовж січня-жовтня 2019 року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 87 протоколів про порушення митних правил. Із них 57 протоколів стосувалися перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів до органу доходів і зборів призначення, 12 — дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю, 8 — перевищення строку тимчасового ввезення товарів, 5 — неправомірних операцій із товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.

Решта протоколів склали в зв’язку з недекларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон нашої держави, застосуванням дій, спрямованих на зменшення митних платежів, зберігання, перевезення чи придбання товарів, увезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю.

Із початку року за постановами митниці до Державного бюджету України перераховано 408 тисяч гривень штрафів у справах про порушення митних правил.

За десять місяців цього року митницею розглянуто 71 справу про порушення митних правил і винесено постанови про притягнення особи до відповідальності у вигляді штрафу в сумі 553 тисячі гривень. До суду передали 14 справ про порушення митних правил.

Із метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних держав направлено чотири запити.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області