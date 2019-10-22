Що імпортуємо, а що — на експорт

На початок жовтня 2019 року на обліку в Тернопільській митниці ДФС перебувало 1777 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Впродовж січня-вересня вони оформили 44267 митних декларацій, з яких 33034 — імпортні, 11227 — експортні, а шість — транзитні.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла на 77 відсотків. Усі декларації стовідсотково оформлені в електронному вигляді.

За дев’ять місяців цього року тернопільські митники оформили 549,5 тисячі тонн вантажів, зокрема ввезених — 110,2 тисячі, а вивезених — 1439,3 тисячі тонн. Це перевищило аналогічний торішній показник на 176,5 тисячі тонн або на 47 відсотків. У тому числі оформили на 10 тисяч тонн більше імпортних вантажів та на 166,5 тисячі — експортних.

Загальний товарообіг склав 678,4 мільйона доларів США і порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшився трохи більше, ніж на вісім відсотків.

Серед основних товарів, що найбільше експортувалися, електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти переробки на митній території тощо) — 40,3 відсотка від загальної частки експортованих товарів. Трохи менше відправили на експорт м’яса яловичини, продуктів переробки овочів, плодів (яблучний сік) та цукру і кондитерських виробів. Відповідно — 9,5, 8,6 та 6,3 відсотка.

Найчастіше імпортували електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) — понад 30,8 відсотка від загальної частки імпортованих товарів, транспортні засоби — 19,5 відсотка та механічне обладнання — 12,4 відсотка.

Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 75-ти країн світу. Перші позиції серед них займають Польща (47,6 відсотка від усього товарообігу), Німеччина (8,8 відсотка), Білорусь (4,4 відсотка), США (3,9 відсотка) та Італія (3,6 відсотка).

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