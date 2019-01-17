Державна служба чи керівна посада на підприємстві, власником якого є держава, — це вам не що-небудь. Тут шануватися треба.

Тут, зокрема, не проходить сімейний підряд, який був дуже популярний у часи Горбачова, коли зароджувалося приватне підприємництво. Тобто в службовому підпорядкуванні жодного начальника, від дуже високого до маленького, не можуть бути його родичі. За цим пильно слідкує Національне агентство із запобігання корупції. Проводить відповідні перевірки й час від часу виявляє порушення.

Ось на Вінниччині виявили. Там під керівництвом виконувача обов’язків директора одного з державних лісництв трудилася його ж дружина. «Таким чином, у в.о. директора був неврегульований потенційний конфлікт інтересів, зумовлений сімейними стосунками», — зробили висновок перевіряльники. А в тамтешньому обласному центрі своєю жінкою керував на роботі начальник комунального підприємства. Це, вказують контролери, «могло вплинути на об’єктивність прийняття рішень під час виконання його службових повноважень і свідчило про наявний потенційний конфлікт інтересів, який був неврегульований».

Так, і могло, і свідчило. А ще слід узяти до уваги характер української жінки. Нею покеруєш, особливо, коли чоловіком їй доводишся. Вона як стане в класичну позу — руки в боки — то й сама командувати почне. А поважного начальника-чоловіка ще, до мари, відтіснить на кухню борщ варити й вареники ліпити. Отож, шановні керівники, дотримуйтеся всіх приписів, особливо того, що забороняє брати в підлеглі родичів.

М. АНТОНЮК

Фото з вільних джерел