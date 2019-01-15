Новації митного оформлення товарів

Із початку 2019 року під час ввезення та вивезення товарів, а також пересилання товарів на митну територію України на платників податків очікують ряд змін. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Серед них, зокрема, такі:

Вводиться оподаткування податком на додану вартість поштових відправлень (товарів), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро для одного одержувача — фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях. Для цієї норми встановлюється перехідний період із 1 січня по 30 червня 2019 року, протягом якого оподатковуватимуться товари, сумарна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» з 1 січня 2019 року і до 2023 року ввезення електромобілів на територію України здійснюватиметься без сплати ПДВ. Однак з 1 січня 2019 року при ввезенні придбаного електрокару доведеться сплатити акцизний податок. Розмір податку розраховуватиметься відповідно до Податкового кодексу України. З початку 2019 та до 2022 року звільнено від оподаткування ПДВ обладнання для сонячних та вітрових електростанцій (трансформатори, котушки індуктивності, фотогальванічні елементи та вітроенергетичні електрогенераторні установки). 1 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 6 вересня 2018 року за номером 2531-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». До Кримінального кодексу України ним внесено зміни, відповідно до яких переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області