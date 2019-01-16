Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Для належного ведення оперативного обліку податку (збору) Державною фіскальною службою України введено у дію нові коди бюджетної класифікації.

Маються на увазі такі коди:

11010501 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню;

11011001 — військовий збір, що сплачується за результатами декларування.

Отже, відтепер:

Платник податку — фізична особа, яка відповідно до розділу IV Податкового кодексу зобов’язана сплатити податок, але звільнена від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо), сплачує:

— податок за кодом бюджетної класифікації 11010501 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню;

— військовий збір за кодом бюджетної класифікації 11011000 — військовий збір.

Платник податку — фізична особа, яка зобов’язана подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує:

— податок за кодом бюджетної класифікації 11010500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

— військовий збір за кодом бюджетної класифікації 11011001 — військовий збір, що сплачується за результатами декларування.

Про це та інші питання декларування громадянами доходів йдеться у листі ДФС України від 10 січня 2019 року за номером 788/7/99-99-13-01-03-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області