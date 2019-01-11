Нюанси заповнення податкового номера

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України платник податку на дату виникнення податкових зобов’язань повинен скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

У податковій накладній в окремих рядках зазначаються обов’язкові реквізити, наприклад, індивідуальний податковий номер. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307.

Заповнення рядка «Індивідуальний податковий номер» отримувача (покупця) у податковій накладній здійснюється залежно від його статусу. Зокрема, юридична особа, фізична особа — підприємець, неплатник ПДВ, та, у випадках, визначених Кодексом і порядком, проставляється умовний ІПН.

При цьому, відповідно до пункту 3 порядку, всі податкові накладні, в тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9—15 та 19 порядку, підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день реєстрації.

Окрім того, пункт 21 порядку передбачає, що порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних. Окрім випадків, ним передбачених. Іншими словами, порядок визначає механізм складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування.

Якщо ж після складання податкової накладної внесено зміни до діючого порядку заповнення податкової накладної, зокрема, змінено умовні ІПН, то на дату реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН потрібно вносити ІПН, який зазначався в податковій накладній. Тобто, без урахування внесених змін.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області