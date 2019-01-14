Понад чотири мільйони транспортного податку

Торік до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 4 мільйони 232 тисячі гривень транспортного податку. Це на 207,9 тисячі більше, ніж у 2017 році.

Із цієї суми 2 мільйони 57,8 тисячі гривень сплатили громадяни — власники автомобілів класу «люкс». А 2 мільйони 174,2 тисячі перерахували юридичні особи.

Лише торік у грудні від платників надійшло 217,5 тисячі гривень цього платежу: від суб’єктів господарювання — юридичних осіб надійшло 155,5 тисячі, а фізичні особи сплатили 62,2 тисячі гривень транспортного податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2018-му — 1 мільйон 396 тисяч 125 гривень, а в 2019-му — 1 мільйон 564 тисячі 875 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області