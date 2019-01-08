Продовжено дію пільг із ПДВ

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Стосується воно продовження пільгового оподаткування ПДВ.

Продовжено пільгове оподаткування ПДВ:

— до 1 січня 2022 року — операцій із постачання, в тому числі операцій з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) та операцій sз постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД;

— до 31 грудня 2022 року — операцій із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні), а також операцій із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області