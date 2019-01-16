Рівняння — на еліту

Повчальними для юних спортсменів завжди є старти відкритої першості Буської ДЮСШ із легкої атлетики. Минулої неділі, скажімо, на бігові доріжки манежу Збройних сил у Львові разом з ними вийшли і персонально запрошені дорослі атлети, які нині є одними з найсильніших у нашій країні.

Було з кого брати приклад і вихованці Зборівської ДЮСШ Уляні Раві. Побачивши, як в елітному жіночому забігу на 1000 метрів до останніх метрів дистанції боролася за перемогу Оксана Більчак-Долинчук, яка свого часу теж займалася під керівництвом Володимира Небельського, дівчина, здається, просто не могла собі дозволити виступити гірше за старшу на шість років землячку. І в забігу дівчат старшої вікової групи (2004—2005 роки народження) на 600 метрів так само дісталася фінішу другою.

В аналогічному ж забігу молодших дівчат успішно виступила Юлія Ключка, якою в Озернянській ЗОШ I—III ступенів опікується Ольга Кутна. В неї — третє місце.

На фото: старт елітного забігу жінок на 1000 метрів — Оксана БІЛЬЧАК-ДОЛИНЧУК друга зліва; нагородження лауреатів: Оксана БІЛЬЧАК-ДОЛИНЧУК крайня зліва; Уляна РАВА — крайня зліва, Юлія КЛЮЧКА — крайня справа.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО