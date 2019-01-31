Сплачуйте вчасно. Інакше — штраф

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 179.7 статті 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Згідно з пунктом 126.1 статті 126 Кодексу в разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом визначених строків, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

— при затримці до тридцяти календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, в розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

— при затримці більше тридцяти календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, в розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу.

Окрім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі в разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 Кодексу, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня (підпункт 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 Кодексу).

Згідно ж із пунктом 129.4 статті 129 на суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення в його сплаті, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області