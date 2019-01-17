Субсидію монетизували: коли нарахують, кому дадуть гроші, як розпорядяться використати

Початку цього року найбільше чекали, напевно, ті, хто вперше оформляє документи на субсидію. Адже саме для них — перших серед субсидіантів — уряд пообіцяв виплату субсидії у грошовій формі. Чи означає це, що люди відразу отримають гроші готівкою?

Правила призначення допомоги в сплаті комунальних платежів залишаються незмінними, повідомили редакції в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну. Змінюється лише те, як і кому почергово її виплачуватимуть.

Отже, монетизація відбуватиметься у три етапи. Вже з першого січня 2019-го участь у ній беруть ті сім’ї, які звернулися за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їхній персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг й одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку. За словами віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, людям не потрібно буде йти в банк, щоб відкрити рахунок. Це буде робити Ощадбанк автоматично після подачі заявки на отримання субсидії до управління соцзахисту.

Тим сім’ям, які беруть участь у монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину комуналки в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунка.

Скажімо, домогосподарству виділена субсидія на газ, воду, електроенергію в загальному розмірі 1500 грн. А сума всіх комунальних платежів становить 2000 гривень. 1500 субсидійних гривень Ощадбанк перерахує надавачам послуг і поінформує сім’ю субсидіанта про те, що йому залишилося доплатити за комуналку 500 грн.

З першого травня 2019 р. монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, зокрема користується допомогою влітку.

А з першого жовтня 2019 р. запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто одержує житлову субсидію, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.

Усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно в травні подати заяву на монетизацію та декларацію про доходи в управління соцзахисту населення. Тим, хто звернеться за допомогою вперше в 2019 р., у травні не потрібно поновлювати документи — вони вже є учасниками монетизації пільг і субсидій.

Отже, на кожного одержувача субсидій в Ощадбанку буде автоматично відкрито персональний обліковий запис, де відображатимуться житлові субсидії у грошовій формі. Кошти з облікового запису першочергово будуть спрямовувати на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду.

Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів і пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону — в червні — суми невикористаних коштів переказуватимуть на поточні рахунки одержувачів субсидії.

Для тих, хто має елементарні навики користування комп’ютером, створюють персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів.

Додаткові консультації можна отримати в контакт-центрі Ощадбанку за тел. 0-800-210-800.

Жодних комісій від субсидіантів і пільговиків за обслуговування їх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

Як тільки заговорили про монетизацію субсидій, чимало українців почали розраховувати на те, що всі гроші, призначені на субсидію, роздадуть одразу на руки. Це, як бачимо, не так. В Україні, повідомили в Кабміні, субсидію отримує майже половина сімей. Якщо одразу роздати такій кількості осіб гроші на руки, ціни злетять угору, бо не факт, що люди одразу підуть не в магазин чи на ринок, а платити за комунальні послуги.

Уявімо ситуацію, що 8 млрд грн щомісяця замість оплати комуналки потраплятимуть на споживчий ринок. Продавці, зрадівши навалі покупців, піднімуть ціни, а вже через кілька місяців житлово-комунальне господарство України впаде в колапс, бо надавачі послуг не зможуть розрахуватися з «Нафтогазом» за куплений газ. Тому рішення прийняли зважене: допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта чи пільговика в Ощадбанк. А все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону енергоощадні українці зможуть забрати з банку готівкою.

Валентина БАЦА

Фото з вільних джерел