Шахова партія між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» перейшла у важкофігурний ендшпіль із зайвим пішаком у білих. Але реалізувати перевагу їм буде не так просто.

Стосовно ж 22-го ходу чорних, то читачі віддали перевагу варіантові 22… Фс2:b3. За таке продовження проголосували Іван Івкевич із Почаєва, Мирон Постолан із Жукова Бережанського району, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Олександр Кислий, Арсен Фастовець і Тетяна Борисяк з Теребовлі, Валентин Гулька із Чорткова, Тимур Кая з турецького Стамбула, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Кирило Волинський з Полтави, Ігор Чайка з Тернополя, Володимир Люба із Житомира.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Th8—d8 Фf4:c7? Фd5—d1+ Te7—e1? Фd1—d2 Фc7:b7? Фd2:c2 Фb7:a6? Фc2:b3 Фa6—a3 …?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 23-го ходу чорних до понеділка, 4 лютого, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65 або надішліть поштою.

ЗАГАДКА ЕНДШПІЛЯ

ХІД БІЛИХ

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел