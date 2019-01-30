Відступати далі нікуди

У десятому турі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги на тернопільську «Галичанку-ТНЕУ-Гадз» чекало нелегке випробування. Виїзні матчі з южненським «Хіміком» прогнозовано завершилися на користь багаторазових чемпіонок України: в кожному з них ті довели свою перевагу за чотири сети.

Утім і прогрес у діях підопічних Віктора Туркули не можна не відзначити. З появою в складі досвідчених Тетяни Хилюк та Інни Деніної, які в першому колі захищали честь хмельницького «Новатора», це вже геть не та команда, яка напередодні двічі поступилася на власному майданчику дебютанткам елітного дивізіону. Не випадково, що незаперечні лідери регулярного турніру так і не змогли виграти хоча б один матч із сухим рахунком. Причому, якщо в першому тернопільським волейболісткам удалося завершити на свою користь третій сет (27:25, при відчутних поразках у трьох інших — 14:25, 18:25, 13:25), то в повторному вже наприкінці другої партії ледве не сталася сенсація. Адже, перемігши в стартовій із рахунком 25:18, наші землячки були надзвичайно близькими до успіху.

Однак не реалізували сет-бол (24:26) і далі чи фізичних сил їм забракло, чи психологічної впевненості — 15:25, 12:25. Залишається сподіватися, що досвідчені новачки клубу вже невдовзі покращать порозуміння з партнерками, і перемог у «Галичанки» стане куди більше. Шкода лишень, що відрив від омріяної четвертої позиції, яка гарантує продовження боротьби за нагороди, зріс до шести необхідних виграшів. За чотири тури до завершення другого кола таке відставання буде надзвичайно важко ліквідувати.

Результати інших зустрічей десятого туру: «Новатор» (Хмельницький) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 1:3, 1:3, «Університет» (Чернігів) — «Волинь» (Луцьк) — 0:3, 1:3, «Регіна» (Рівне) — «Білозгар» (Вінниця) — 0:3, 0:3.

Матчі одинадцятого туру відбудуться 8—9 лютого. Волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» прийматимуть луцьку «Волинь». Ось де вже справді відступати буде нікуди. Лише перемоги гарантуватимуть команді продовження боротьби за місце в чільній четвірці.

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