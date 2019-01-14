Як справи з легалізацією «євроблях»

Із початку дії Закону України від 8 листопада 2018 року за номером 2612-VІІІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» Тернопільською митницею ДФС оформлено 1762 транспортні засоби. З них 756 так званих «євроблях», увезених на митну територію України в період з 1 січня 2015-го до 25 листопада 2018 року.

Про це повідомила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович. Із 1 січня ж 2019 року легалізовано 606 транспортних засобів, із них «євроблях» — 327. У середньому за день працівники митниці оформляють 88 автомобілів. Оформлення однієї митної декларації за товарною позицією 8703 згідно з УКТЗЕД займає 444 хвилини. А середня тривалість митного оформлення транспортних засобів, які ввезені на митну територію України в період 1 січня 2015-го до 25 листопада 2018 року і перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, — 299 хвилин.

За словами Оксани Антонович, понад 76 відсотків митних декларацій, на підставі яких здійснено митне оформлення транспортних засобів, подано громадянами, які зареєстровані та проживають у Тернопільській області. Інші — громадянами з інших регіонів України.

— До 24 травня 2019 року можна офіційно оформити автомобіль без штрафу, — зауважила Оксана Валентинівна. — Після зазначеного терміну власнику транспортного засобу загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень. Відзначу й те, що через 39 днів, а саме — 22 лютого 2019 року, минає період, за яким базова ставка акцизного податку розраховується з 50-відсотковою знижкою. Крім електромобілів, із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку транспортного засобу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області