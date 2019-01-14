Загрожує чималий штраф

Нагадування від Тернопільської митниці ДФС. Стосується воно відповідальності за порушення правил при ввезенні автомобілів на іноземній реєстрації.

Законом України від 8 листопада 2018 року за номером 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів. При цьому передбачено перехідний період у 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом.

Як зазначив заступник начальника — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС Володимир Петрук, упродовж 180 днів із початку дії закону, а саме до 24 травня 2019 року, митне оформлення транспортних засобів, щодо яких не дотримані строки або умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати митних платежів та добровільної сплати фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб, коштів у сумі, що дорівнює розміру 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після зазначеного періоду при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

— За керування транспортними засобами, щодо яких порушено строки їх тимчасового ввезення та/або транзиту, використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особами, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, передбачено штраф в розмірі 8500 гривень, — додав Володимир Петрук. — При повторному правопорушенні — 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Наразі відповідальність за порушення митних правил при ввезенні автомобілів на іноземній реєстрації поки що не змінюється. Проте з 24 травня 2019 року такі пільгові умови скасовуються і вступають у дію нові санкції щодо порушення вказаних митних правил.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області