…А заблокуймо прохідного пішака

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні визначилися з 23-м ходом. Причому довго над ним не міркували, вирішивши, що блокадою прохідного пішака білих (23… Td8—b8) досягнуть нічиєї.

Саме за таке продовження проголосували Богдан Буковський з Козової, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Ігор Пастернак, Ігор Чайка і Марко Кміть із Тернополя, Володимир Люба із Житомира, Тетяна Борисяк, Арсен Фастовець та Олександр Кислий із Теребовлі, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Тимур Кая з турецького Стамбула, Кирило Волинський з Полтави, Валентин Гулька з Чорткова.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Th8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8

Тож білі, звісно, змушені захищатися:

Te1—e2 …?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 24-го ходу чорних до понеділка, 18 лютого, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. Надсилати його поштою вже, мабуть, і не пропонуватиму. Життя нині таке, що всі читачі, які беруть участь у шаховій партії, віддають перевагу оперативнішим засобам зв’язку.

ЗАГАДКА ЕНДШПІЛЯ

Розв’яжіть, не торкаючись фігур.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел