Головне, Новини, Спорт, Україна

…А заблокуймо прохідного пішака

08.02.201908.02.2019Автор Богдан Дікальчук
…А заблокуймо прохідного пішака

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні визначилися з 23-м ходом. Причому довго над ним не міркували, вирішивши, що блокадою прохідного пішака білих (23… Td8—b8) досягнуть нічиєї.

Саме за таке продовження проголосували Богдан Буковський з Козової, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Ігор Пастернак, Ігор Чайка і Марко Кміть із Тернополя, Володимир Люба із Житомира, Тетяна Борисяк, Арсен Фастовець та Олександр Кислий із Теребовлі, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Тимур Кая з турецького Стамбула, Кирило Волинський з Полтави, Валентин Гулька з Чорткова.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

  1. е2—е4, е7—е5
  2. Kg1—f3, Kb8—c6
  3. Cf1—b5, a7—a6
  4. Сb5—a4, Kg8—f6
  5. 0—0, Cf8—e7
  6. d2—d4!? e5:d4
  7. Tf1—e1, 0—0
  8. е4—е5, Kf6—d5
  9. Ca4—b3, Kd5—b6
  10. Kf3:d4, Кс6:d4
  11. Фd1:d4, d7—d5
  12. e5:d6, Ce7:d6
  13. Cc1—f4, Cd6:f4
  14. Фd4:f4, Cc8—e6!?
  15. Kb1—c3, Ce6:b3
  16. a2:b3, Kb6—d5!?
  17. Kc3:d5, Фd8:d5
  18. Te1—e7, Th8—d8
  19. Фf4:c7, Фd5—d1+
  20. Te7—e1, Фd1—d2
  21. Фc7:b7, Фd2:c2
  22. Фb7:a6, Фc2:b3
  23. Фa6—a3, Td8—b8

Тож білі, звісно, змушені захищатися:

  1. Te1—e2 …?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 24-го ходу чорних до понеділка, 18 лютого, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. Надсилати його поштою вже, мабуть, і не пропонуватиму. Життя нині таке, що всі читачі, які беруть участь у шаховій партії, віддають перевагу оперативнішим засобам зв’язку.

ЗАГАДКА ЕНДШПІЛЯ

Розв’яжіть, не торкаючись фігур.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел