Четверта річниця спецпідрозділу

Відео-селекторною нарадою та урочистими зборами податкові міліціонери головного управління ДФС у Тернопільській області відзначили четверту річницю створення спеціального підрозділу оперативного забезпечення зони проведення Антитерористичної операції та операції об’єднаних сил «Фантом». Учасниками спецпідрозділу є працівники податкової міліції, які займаються боротьбою з економічною злочинністю та контрабандою вздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.

Зібрання пройшло за участю заступника міністра фінансів України Сергія Верланова, виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова, його першого заступника Сергія Білана. В селекторній нараді також узли участь начальник фіскального відомства області Ігор Комендант,його перший заступник Віталій Дума, заступники Петро Якимчук іВолодимир Білий, службовці «Фантому» на чолі з начальником оперативного управління Олегом Гаркушею.

Опісля ж відбулися урочисті збори особового складу податкової міліції Тернопільщини. Учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто загинув у зоні бойових дій. Зокрема старшого лейтенанта податкової міліції Дмитра Жарука, старшого оперуповноваженого ГУ ДФС у Херсонській області, який загинув 2 вересня 2015 року. А також двох колишніх курсантів Університету ДФС, один з яких Герой України Сергій Цимбал, та п’яти студентів університету. Зокрема і Герой Небесної сотні Дмитро Максимов.

Відзначаючи важливий внесок фахівців оперативного управління в забезпеченні безпеки кордонів нашої держави, перший заступник начальника ДФС в області Віталій Дума наголосив: «Представники податкової міліції Тернопільщини на достойному рівні представляють наш край на Сході України і їхня служба відзначена належним чином. Дев’ятнадцять працівників були представлені до державних нагород та отримали відзнаки Президента України «За участь в Антитерористичній операції». Також працівники нагороджені відзнаками Державної фіскальної служби, військового командування Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, тощо». Він також констатував, що в непростих умовaх наші земляки виконaли свої службові обов’язки, пaтрулюючи лінію зіткнення в склaді мобільних груп, перешкоджaли незaконному переміщенню товaрів, наркотичних засобів, готівки, яку використовувaли для фінaнсувaння терористичної діяльності, проникнення на контрольовану територію учасників незаконних збройних формувань, виявляли схрони зі зброєю та боєприпасами.

Віталій Дума також повідомив, що в лютому цього року завершують чотиримісячну службу на сході країни троє податкових міліціонерів. Відтак у складі чергової, вже чотирнадцятої ротації, до зони проведення операції Об’єднаних сил вирушать двоє співробітників. Від почaтку воєнних дій нa сході крaїни відбулося 13 ротацій спецпідрозділу податкової міліції і за чотири роки службу в ньому пройшли 44 співробітники подaткової міліції Тернопільщини.

Не обійшлося і без нагород. За бездоганне виконання обов’язку в операції Об’єднаних сил достроково присвоєно звання «Підполковник податкової міліції» одному податковому міліціонеру. Ще двоє працівників оперативного управління отримали подяки за високі досягнення в роботі за 2018 рік.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області