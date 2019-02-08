Дієвий механізм

Посадовими особами органів доходів і зборів здійснюється виконання митних формальностей із застосуванням системи аналізу та управління ризиками (далі — АСАУР). Передусім їхнє виконання націлено на перевірку достовірності декларування та повноти оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України, забезпечення якісного виконання митницями форм митного контролю та, як результат, збільшення надходжень митних платежів до державного бюджету.

Як зазначили в Тернопільській митниці ДФС, цей процес у жодному разі не має на меті зашкодити або стримати процедуру митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України. Спрацювання профілів ризиків під час митного оформлення товарів свідчить про наявність певних невідповідностей у митній декларації. Відповідно від працівника митниці вимагається проведення додаткових форм митного контролю, які дозволять ці невідповідності усунути та завершити митне оформлення.

Для того, щоб забезпечити повною мірою виконання митних процедур, митницям необхідно:

— мати впевненість, що товар заявлений під своїм кодом відповідно до УКТЗЕД;

— платежі нараховано з об’єктивно визначеної, а не заниженої митної вартості, яка є базою оподаткування при здійсненні та оформленні декларацій в режимі імпорту;

— зняти всі сумніви щодо неправомірності декларування, заявлення неправдивих даних, які потім призводять до складання протоколів про порушення митних правил, тощо.

Саме тому і використовується система АСАУР, яка дозволяє забезпечити повноту нарахування та сплати податків до бюджету, виконання посадовими особами митних органів своїх функціональних обов’язків.

Для тих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які працюють прозоро і мають позитивну податкову історію, спрацювання ризиків означає лише необхідність подати митниці додаткові документи для підтвердження інформації в декларації. Тобто митниця робить акцент на безпекових та контролюючих функціях, оскільки, як свідчить аналіз, останнім часом «сірий» імпорт має значну перевагу над «білим», що створює неконкурентні умови роботи для підприємств українського ринку.

Профілювання ризиків митного контролю в системі АСАУР у жодному разі не повинно сприйматися як зміна діючого митного законодавства. І висловлювання того, що такі форми контролю унеможливлюють застосування з боку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності подачу декларації із заявленням в ній першого методу визначення митної вартості, є недоречними.

До слова, система аналізу та управління ризиками в українській митниці працює вже понад десять років. У багатьох країнах вона є інструментом забезпечення наповнення бюджетів, у тому числі для виконання соціальних програм щодо забезпечення громадян відповідними субсидіями, пенсіями, дотаціями тощо. Такі питання є актуальними і для України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області