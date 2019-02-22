Екологічний податок: куди і скільки платити

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Платники екологічного податку сплачують у 2019 році (у тому числі за IV квартал 2018 року) суми екологічного податку, що справляється за викиди, крім викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів до місцевих бюджетів, відкритих в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на коди бюджетної класифікації.

Ось ці коди:

— 19010100 — екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю);

— 19010200 — надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

— 19010300 — надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

— 19011000 — екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення.

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк сплачується платниками екологічного податку до державного бюджету на код бюджетної класифікації — 19010400.

Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, забезпечують розподіл зарахованих коштів на вищевказані коди бюджетної класифікації в співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України:

— 45 відсотків екологічного податку — до загального фонду Державного бюджету України (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);

— 55 відсотків — до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів), у тому числі:

— до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, — 25 відсотків;

— обласних бюджетів — 30 відсотків;

— бюджету міста Києва — 55 відсотків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області