Гордяться вихованцями

Ще й півтора місяця не минуло з початку 2019-го, а фахівці тернопільського регіонального центру «Інваспорт» вписали до традиційної щорічної таблиці досягнень своїх вихованців на міжнародній і всеукраїнській аренах уже третє прізвище. Естафету багаторазового призера етапів Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Тараса Радя і дворазового чемпіона України з лижних перегонів серед спортсменів із вадами слуху Андрія Андріїшина підхопила учениця Заліщицької державної гімназії імені братів Гнатюків Роксолана Будник.

Юнка, якій тільки в квітні виповниться п’ятнадцять, на початку лютого відзначилася в Полтаві, де визначилися лауреати чемпіонату України з настільного тенісу серед спортсменів із вадами слуху. Чотириденний турнір майстрів малої ракетки з дев’яти областей і столиці нашої держави приніс підопічній Ольги Мамалиги і Ярослава Ушія та її напарниці, киянці Ларисі Стариковій титул віце-чемпіонок України в суперечці жіночих пар.

Успішно виступила Роксолана Будник і в інших розрядах. Фінішувала п’ятою в особистому жіночому турнірі. А в змішаній парі разом із полтавцем Максимом Овчаренком розділила 5—8 місця. В чемпіонаті України, до речі, взяв участь і тернопілець Ерік Скринник. В особистих змаганнях посів тринадцяте місце. В дуеті ж із миколаївцем Миколою Лабзеньовим теж розділив 5—8 місця.

На фото: на подачі Роксолана БУДНИК.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»