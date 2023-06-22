Став переможцем всеукраїнської спартакіади «Повір у себе»

Протягом чотирьох днів у селі Світязь Ковельського району на Волині визначалися лауреати ювілейної тридцятої всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з настільного тенісу серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху, а також порушеннями розумового та фізичного розвитку. Участь у змаганнях узяли п’ять десятків юних прихильників малої ракетки із п’ятнадцяти областей нашої держави.

Турнір, присвячений 32-ій річниці Незалежності України зібрав юнаків і дівчат двох вікових груп. У старшій з’ясували стосунки спортсмени 2008—2009-го, у молодшій — 2010—2012 років народження.

В останній із цих нозологій одним із тріумфаторів старшої вікової групи став випускник Заліщицького навчально-реабілітаційного центру Олександр Шевчук. Улюбленою грою юний чемпіон займається під опікою тренера Заліщицької ДЮСШ Ольги Мамалиги.

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