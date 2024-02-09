Змагалися прихильники малої ракетки

Нещодавно у Заліщицькому навчально-реабілітаційному центрі Тернопільської обласної ради відбувся перший етап відкритої спартакіади «Повір у себе» з настільного тенісу. За нагороди змагалися діти з порушеннями розумового та фізичного розвитку.

Юнацький турнір завершився перемогою Тараса Калинюка. А серед дівчат не було рівних Ірині Стефанюк. Лауреатів нагородили медалями і грамотами.

Після завершення змагань тернопільські регіональний центр з фізичної культури та спорту і ДЮСШ «Інваспорт» висловили щиру подяку виконувачу обов’язків директора Заліщицького навчально-реабілітаційного центру Богдану Миронюку за багаторічне сприяння розвитку фізичної культури та спорту серед осіб з інвалідністю.

На фото: щасливі лауреати змагань.

Фото із соціальних мереж