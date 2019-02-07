І для школярів змагання, і для дорослих

Тривають треті спортивні ігри школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади. Нещодавно місцевий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» визначив найсильніших у першостях із настільного тенісу і шахів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів.

Баталії прихильників древньої гри завершилися командною перемогою майбутніх гросмейстерів із Ласківців. Компанію на п’єдесталі їм склали школярі з Теребовлянської ЗОШ №2 і Лошнева. Натомість турнір юних аматорів малої ракетки приніс подвійну звитягу теребовлянцям. Перемогли юнаки і дівчата із ЗОШ №2, друге місце виборола збірна ЗОШ №1. А відзнаки за третє місце заслужили учні з Ласківців.

Переможці нагороджені кубками, грамотами і медалями теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фахівці останнього, до речі, чи не щотижня пропонують як юним, так і дорослим прихильникам здорового способу життя взяти участь у тих чи інших стартах. Скажімо, в неділю, 10 лютого, всіх охочих запрошують на фестиваль громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку на ставку села Романівка. Змагання, які за сприяння міської ради відбудуться вже всьоме, разом із центром фізичного здоров’я населення організовує місцева громадська організація «Громада рибалок Теребовлянщини». Телефон для довідок — (067)350-02-35.

Я. КОРОЛЮК,

директор теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву автора