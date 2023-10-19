Нещодавно фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели у дошкільному навчальному закладі №1 міста Чорткова фізкультурно-оздоровчі старти «Здорова Україна». Участь у них узяли не тільки вихованці садочка, а й працівники установи.

Для найменших прихильників здорового способу життя з допомогою інструктора фізкультури Тамари Шпільки організували чимало цікавих і різноманітних естафет на швидкість, влучність і спритність. Зайве, мабуть, казати, що всі учасники змагань із задоволенням їх зустріли, надзвичайно азартно сперечалися за свої перші в житті перемоги.

На згадку про змагання діти отримали відзнаки і сувенірну атрибутику з логотипом «Спорту для всіх».

На фото: під час змагань у дитсадку.

Фото із соціальних мереж