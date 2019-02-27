І медалі завоювали, і першорозрядниками стали

Майже дві з половиною сотні богатирів узяли участь у чемпіонаті України з важкої атлетики, під час якого лауреатів визначили юнаки і дівчата віком до сімнадцяти років, а також вихованці спеціалізованих і дитячо-юнацьких спортивних шкіл та училищ олімпійського резерву. Із Харкова, де відбулися змагання, з хорошим настроєм повернулися і тернопільські важкоатлети.

Для початку згадаймо двох вихованок Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Як повідомив заступник директора навчального спортивного закладу Анатолій Яцина, у ваговій категорії до 81 кілограма підопічна заслуженого тренера України Степана Онищука і майстра спорту Іванни Павлик Андріана Череда виборола бронзову медаль в останньому із цих турнірів. Інша ж талановита спортсменка Софія Закидальська, яка розпочинала займатися під керівництвом майстра спорту міжнародного класу Надії Глинської, а нині тренується в групі Романа Бутрина, виборола п’яте місце в суперечці атлеток, чия вага не перевищує 64 кілограми, вперше виконавши норматив першого дорослого спортивного розряду.

Першорозрядниками повернулися додому і троє наших земляків, які брали участь у змаганнях атлетів віком до сімнадцяти років. А Мар’яна Василик з Бучацької ДЮСШ ще й виборола «бронзу» у ваговій категорії до 71 кілограма, фінішувавши четвертою ще й у турнірі вихованців спортивних шкіл. Шостим місцем у ваговій категорії до 49 кілограмів тренера Хоростківської ДЮСШ Ярослава Ваверчака порадував Віталій Дадерко. А ще один підопічний бучацьких тренерів Ярослава Козюпи та Ігоря Павликівського Ігор Півторак, хоча і фінішував у ваговій категорії до 67 кілограмів сімнадцятим, із завданням наставників теж, без сумніву, впорався. Перший розряд підкорив, піднявши в ривку штангу вагою 81, у поштовху — 101 кілограм.

На фото: учасниці чемпіонату України з важкої атлетики в Харкові на церемонії урочистого відкриття; бронзова призерка Андріана ЧЕРЕДА.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту