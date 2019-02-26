І реєструють РРО, і скасовують

У територіальних органах ДФС у Тернопільській області на початок лютого 2019 року зареєстровано понад 3990 реєстраторів розрахункових операцій. Упродовж січня зареєстровано 105 одиниць касової техніки, анульовано ж реєстрацію 506 РРО.

У січні 2019 року платники податків подано 85816 податкових декларацій. В електронному вигляді суб’єкти господарювання подали 58916 звітів, що становить 69 відсотків.

Для реєстрації чи перереєстрації реєстратора розрахункових операцій, крім заяви (Форма №1-РРО), суб’єкт господарювання повинен подати ще чотири документи:

— копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

— копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

— копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модему (при застосуванні зовнішнього модему);

— копію договору суб’єкта господарювання з Центром сервісного обслуговування про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області