І юніори з’ясували стосунки

Серія офіційних всеукраїнських стартів легкоатлетів у приміщенні манежу Сумського державного університету на початку цього тижня продовжилася чемпіонатом України серед юніорів віком до двадцяти років. Тож новоспеченій чемпіонці України серед дівчат віком до сімнадцяти років у бігу на 2000 метрів із перешкодами Тетяні Когут з Бережанської ДЮСШ не було сенсу повертатися додому.

Проведений кількаденний навчально-тренувальний збір в ідеальних, на відміну від домашніх, умовах дав результат. І в суперечці дівчат старшої вікової групи підопічна Володимира Дуди геть не була статисткою. Вперше в житті на офіційних стартах пробігши 3000 метрів, фінішувала п’ятою, відразу ж підкоривши норматив першого розряду — 10 хвилин 33,61 секунди.

Не заслуговують на критику, переконаний відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський, також інші наші земляки. Не маючи змоги тренуватися в зимовий час у нормальних умовах, особисті досягнення встановили і двоє стрибунів у висоту, якими опікується заслужений тренер України Михайло Васірук із Тернопільської ОДЮСШ. Підкоривши планку на висоті 160 сантиметрів, Руслана Муравська теж виборола п’яте місце. А Денис Загалюк у підсумковому протоколі сьомий — 190 сантиметрів.

Ніби взяли приклад з інших підопічних наставника, які першого змагального дня продемонстрували свою майстерність у спринтерських забігах на 60 метрів. Особисті досягнення встановили і Назар Флисник (7,23 с), і Данило Буженін (7,25 с), і Христина Василяшко (8,18 с), яка взагалі вперше брала участь у всеукраїнських стартах. Перший із них у фіналі «Б», щоправда, не виступив через травму. Натомість Буженін посів підсумкове чотирнадцяте місце, Василяшко — шістнадцяте. А значно досвідченіший Вадим Трач, який у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту тренується під керівництвом Олега Данилюка, став дев’ятим у бігу на 200 метрів.

І все ж без медалі збірна Тернопільщини не залишилася. У завершальному виді програми, естафеті 4 по 200 метрів, Данило Буженін, Андрій Мархевка, Олександр Жеребний і Вадим Трач вибороли бронзові медалі — 1 хвилина 32,97 секунди. Зауважу також, що Андрій з Олександром теж займаються під керівництвом Олега Данилюка. В командному заліку наші земляки, набравши 106 очок, фінішували дев’ятнадцятими.

А вчора в Сумах розпочався і чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед дорослих.

На фото: чемпіонка України з легкої атлетики серед дівчат Тетяна КОГУТ (у центрі) виборола п’яте місце на чемпіонаті України серед юніорів.

Фото Леоніда ДАХНОВСЬКОГО