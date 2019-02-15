І за наших медалістів порадіймо, і за Василя зі столиці

Серія офіційних всеукраїнських стартів легкоатлетів у манежі Сумського державного університету завершилася наприкінці минулого тижня. Наостанок нагороди чемпіонату України в приміщенні розіграли дорослі і молодь віком до 23-х років.

Очікування прихильників «королеви спорту» Тернопільщини від цих стартів загалом виправдалися. Чотирьом атлетам, студентам Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, які захищали честь збірної області, виявилося під силу завоювати дві медалі молодіжної першості. Наприкінці першого змагального дня фінальні баталії штовхальників ядра порадували бронзовою медаллю вихованця Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександра Шилівського. Причому підопічному Івана Панасюка та Олега Данилюка позитивного настрою додало ще й установлене нове особисте досягнення — 17 метрів 22 сантиметри.

Натомість п’ятниця стала, так би мовити, «днем Оксани Долинчук-Більчак». Уродженка Зборівщини, яка нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ, продовжує прогресувати. Зафіксовані нею на фініші вирішального забігу на 800 метрів 2 хвилини 11,75 секунди — теж особисте досягнення. Отож сподіватимемося, що вдалий початок нового сезону стане для спортсменки, якою опікуються Ольга Стефанишина і Володимир Небельський, запорукою нових успішних виступів у майбутньому.

Іще двоє наших земляків у суперечці молодих атлетів фінішували четвертими. Щоправда, настрій в обох, мабуть, був різним. Підопічна тренера ДЮСШ Тернопільського району Євгена Кармелюка Христина Стефанишина може похвалитися тим, що вперше на офіційних змаганнях підкорила планку на висоті 175 сантиметрів. А ще один штовхальник ядра Іван Карюк з ОШВСМ, без сумніву, засмутив свого діда і наставника Івана Чубу не проходженням кваліфікації — 16 метрів 48 сантиметрів.

Нарешті про майже гарантовану медаль стартів дорослих, яка, на жаль, поповнила скарбничку нагород збірної столиці нашої держави. Саме так — із нового року один з найталановитіших вітчизняних спринтерів, студент Тернопільського національного економічного університету Василь Макух захищає честь Києва.

Звинувачувати підопічного Оксани і Богдана Дудів у не патріотизмі, звісно, аж ніяк не можна. Столичні умови підготовки з нашими жодною мірою не порівняєш. Тож порадіймо за те, що у Василя нині все гаразд. У фінальному забігові на 60 метрів фінішував другим — 6,79 секунди, виборовши «срібло» дорослого й молодіжного чемпіонатів України в приміщенні і путівку до збірної України, яка на початку березня візьме участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики в столиці Шотландії Глазго.

На фото: призери молодіжного чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні Оксана ДОЛИНЧУК-БІЛЬЧАК (№739) і Олександр ШИЛІВСЬКИЙ.

Фото з архіву Леоніда ДАХНОВСЬКОГО