Канал «Україна» покаже супер-шоу «Дивовижні люди»

У суботу, 23 лютого, о 21:00 телеканал «Україна» покаже прем’єру новітнього супер-шоу «Дивовижні люди», за перемогу в якому боротимуться українці з видатними розумовими здібностями – люди, які запам’ятовують величезні обсяги інформації, дуже швидко рахують, мають стереоскопічний зір, вражаючу тактильну, рухову, м’язову або музичну пам’ять.

Згідно з правилами шоу «Дивовижні люди», учасники проходять випробування, які звичайній людині здаються непосильними. Для кожного героя команда проекту продумує незвичайні, ефектні і масштабні випробування, які найкраще дозволять продемонструвати унікальність мозку конкретної людини. У кожному з 9 випусків за перемогу змагаються 6 учасників, а в фіналі зійдуться 9 тріумфаторів. Переможець випуску визначається шляхом голосування: учасників оцінюють глядачі в залі за допомогою спеціального мобільного додатку, а також експерти проекту – популярна телеведуча Маша Єфросиніна, відома співачка, Королева ночі Оля Полякова, ведучий головного ток-шоу країни «Говорить Україна» Олексій Суханов та вчений Віктор Комаренко.

Ведучим шоу став Олександр Скічко. За його словами, цей проект буде цікавий глядачам, адже в шоу розповідають про унікальних людей, які живуть серед нас.

«Я б навіть сказав, що ці люди володіють надздібностями – це виглядає як кіно, як фантастика. Упевнений – багато хто навіть не уявляє, що це реально. Зізнаюся, я і сам, коли читаю сценарій, дивуюся, як це можливо. Але коли ти зустрічаєш цих людей і спілкуєшся з ними наживо, просто захоплюєшся. І що найцікавіше – більшу частину цих здібностей вони розвинули в собі самі, в процесі, тобто це не вроджені вміння. Виходить, ми теж можемо це зробити, просто треба зрозуміти, як. І завдяки шоу «Дивовижні люди» ми про це дізнаємося», – інтригує Олександр Скічко.

Масштабне шоу «Дивовижні люди» – це українська адаптація популярного німецького формату The Brain, яке успішно виходить в США, Франції, Китаї, Італії, Бразилії, Португалії та інших країнах світу.

Виробництвом супер-шоу на замовлення каналу «Україна» займається компанія Friends Production. Прем’єра телепроекту відбудеться 23 лютого о 21:00 і буде виходити в ефір телеканалу-лідера щосуботи.