Коди бюджетної класифікації

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» податок на доходи фізичних осіб за результатами річної податкової декларації про майновий стан і доходи та у вигляді авансових платежів сплачується фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування по коду бюджетної класифікації 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Разом з тим наказом Державної казначейської служби України від 26 грудня 2018 року за номером 406 внесено зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року за номером 5, згідно з якими код бюджетної класифікації бюджету по податку на доходи фізичних осіб доповнено позицією:

— 11010501 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області