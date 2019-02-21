Коли нерухомість не оподатковується

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Якщо в 2018 році фізична особа отримала в спадщину від батьків чи від бабусі, дідуся нерухоме майно, то дохід у вигляді вартості цього майна не оподатковується.

Тобто об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. Доречно зауважити, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені. Натомість членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Аналогічний порядок оподаткування при отриманні майна в дарунок від членів сім’ї дарувальника першого та другого ступенів споріднення. Разом із тим слід зазначити, що для застосування зазначеного порядку оподаткування між обдарованим та дарувальником повинен бути укладений договір відповідно до норм Цивільного кодексу України.

У такому випадку подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно, але за відсутності інших підстав, коли подання декларації є обов’язковим. Наприклад, платник податку отримав доходи від продажу корпоративних прав підприємства та отримав у спадщину нерухоме майно, то в такому випадку річну податкову декларацію необхідно подати.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав здійснюється у порядку, встановленому статтею 174 розділу IV Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області