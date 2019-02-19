Кубкові вершини Оксани та Ольги… і два «срібла» метальників

Після завершення в Сумах чемпіонатів України з легкої атлетики в приміщенні серед дорослих і молоді віком до 23-х років чимало з їх учасників перебралися до столиці нашої держави. Минулої суботи в манежі Київської міської ШВСМ за один день визначили і лауреатів Кубка України з легкої атлетики.

Кубкові перегони стали надзвичайно успішними для наших земляків. Відразу трьом із них удалося піднятися на п’єдестал пошани. Причому двоє перемогли в своїх дисциплінах. У бігу на 800 метрів не було рівних студентці Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, підопічній Анатолія Якимовича, Ольги Стефанишиної і Володимира Небельського Оксані Долинчук-Більчак, яка нині займається в Тернопільській ОШВСМ, — 2 хвилини 12,44 секунди.

А в секторі для стрибків у висоту, де п’ятнадцятьма хвилинами раніше післяобідньої пори розпочалася суперечка жінок, не менш тріумфальний похід за «золотом» здійснила і її старша на рік подруга по навчанню, донька Ольги Василівни Христина Стефанишина. Впевнено подолавши з першої спроби три стартові висоти, одна з улюблениць тренера ДЮСШ Тернопільського району Євгена Кармелюка, як і тиждень тому в Сумах, із другої — підкорила 175 сантиметрів. Однак цього разу на ній не зупинилася, встановивши так само з другої спроби нове особисте досягнення — 179 сантиметрів. І вже, змагаючись тільки з планкою на непідкорених досі висотах, була надзвичайно близькою до того, аби здобути норматив майстра спорту — 183 сантиметри.

Першу ж для збірної Тернопільщини медаль завоював ще один майбутній педагог і призер молодіжного чемпіонату України Олександр Шилівський з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Ще одну, але вже на стартах дорослих, «бронзу» штовхальник ядра, яким опікуються Іван Панасюк та Олег Данилюк, теж удруге підряд підкріпив особистим досягненням — 17 метрів 66 сантиметрів. Відзначу і досвідченого випускника вишу, майстра спорту Сергія Крука, який в обласній ШВСМ тренується під керівництвом заслуженого тренера України Михайла Васірука. В секторі для стрибків у довжину виборов шосте місце — 6 метрів 90 сантиметрів.

Натомість у Мукачеві на Закарпатті теж наприкінці минулого тижня, але протягом трьох змагальних днів, визначили лауреатів зимового чемпіонату України з метань серед атлетів усіх вікових груп. І вже перший з них можна вважати ледве не історичним для наших земляків. Після 32-річної перерви в збірній Тернопільщини таки з’явився призер чемпіонату України з метання спису! В суперечці юнаків молодшої вікової групи з новим особистим досягненням (49,00 метра) срібну медаль виборов п’ятнадцятилітній вихованець Тернопільської ОДЮСШ Степан Петришин. А ще один підопічний тренерського дуету в складі Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського, молодший за віце-чемпіона на рік Олексій Навроцький теж з особистим досягненням (35 метрів 71 сантиметр) фінішував шостим.

Інших же успіхів наші земляки домоглися в метанні диска. Поступово засвоюючи уроки тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів, майстра спорту саме з цього виду метань Івана Панасюка, Ігор Висоцький, який розпочинав займатися в Бучацькій ДЮСШ під керівництвом Миколи Головацького, за два дні до свого сімнадцятого дня народження не тільки встановив нове особисте досягнення (43 метри 52 сантиметри), а й виборов високе четверте місце чемпіонату України серед юнаків старшої вікової групи. За умови максимальної самовіддачі на тренуваннях до п’єдесталу залишилося менше метра. Втім, нехай добре пам’ятає й про те, що і його головний конкурент за «бронзу» теж установив особисте досягнення.

Заслуговує, без сумніву, на відзнаку і ровесниця Ігоря, вихованка Тернопільської ОДЮСШ Вікторія Мітюрьова. Хоча головною спеціалізацією ще однієї підопічної Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського є штовхання ядра, в спорідненій дисципліні теж спромоглася оновити особисте досягнення (24 метри 95 сантиметрів), фінішувавши дев’ятою.

Нарешті апогеєм стартів метальників, до того ж уже поза всяким сумнівом, стало відновлення на вітчизняній арені принципової суперечки серед дорослих дискоболів між уродженцем Дніпра Микитою Нестеренком, який нині захищає честь федерації легкої атлетики Харківської області, і вже згаданим нашим земляком Іваном Панасюком. Після півторарічної перерви, пов’язаної з травмами, Іванові, звісно, ще не вдалося скласти конкуренції учасникові літніх Олімпійських ігор 2016 року в бразильському Ріо-де-Жанейро. Однак граючий, користуючись футбольною термінологією, тренер-початківець із Тернополя, знайшов у собі сили не тільки відновити активні виступи, а й недвозначно натякнути головному конкурентові, що всерйоз має намір його наздогнати. В Мукачеві тільки їм двом удалося продемонструвати результати на рівні нормативу майстра спорту. Нагородою для Івана, який у вільний від тренерської діяльності час займається в Тернопільській ОШВСМ під керівництвом Василя Яковіва, стала срібна медаль — 53 метри 17 сантиметрів.

На фото: переможці Кубка України Оксана ДОЛИНЧУК-БІЛЬЧАК і Христина СТЕФАНИШИНА, срібний призер зимового чемпіонату України з метань Іван ПАНАСЮК.

Фото Василя БУРМИ і з вільних джерел